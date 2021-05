Primavera, Cagliari-Torino 1-0: i granata sprecano un’altra chance

I ragazzi di Coppitelli potevano evitare la sconfitta contro i sardi e avrebbero così approfittato del passo falso della Lazio

Roberto Ugliono

La Primavera del Torino perde di misura contro il Cagliari in terra sarda. Una partita vinta dai rossoblù, ma che lascia l'amaro in bocca ai granata che potevano tranquillamente pareggiare i conti. Il gol preso era evitabilissimo e nella ripresa il Torino poteva di certo sfruttare meglio il predominio territoriale. Un punto avrebbe avuto un peso enorme, perché avrebbe permesso ai granata di staccare la Lazio che ha perso per 3-0 contro l'Empoli.

Coppitelli conferma praticamente in blocco la squadra vista contro la Roma. Le uniche novità sono la presenza dal primo minuto di Ferigra al posto di Spina centralmente, Horvath per La Marca come esterno a destra e Vianni in avanti al posto di Cancello squalificato.

In avvio parte subito meglio il Cagliari che si conferma squadra molto agguerrita tra le mura amiche. La prima vera occasione arriva però al 12' quando Cavuoti e Luvumbo in due tempi provano a segnare, ma è bravissimo Sava a respingere in entrambe le occasioni (nella seconda il portiere granata viene anche aiutato dal palo). La prima vera risposta del Torino arriva al 22' quando Horvath calcia al volo, ma non trova lo specchio dei pali. I granata faticano a ripartire in contropiede e a costruire, spesso manca la giocata giusta sulla trequarti. Al 29' il Cagliari sfiora il vantaggio. Ancora Luvumbo protagonista, l'attaccante del Cagliari colpisce la traversa, ma l'arbitro aveva ravvisato prima un fallo. La risposta del Torino è immediata, ma la conclusione di Horvath è centrale. Il momento per i granata è buono e due minuti dopo è ancora l'ungherese a provarci su una buona palla di Vianni, ma Horvath spreca. Gol sbagliato e gol subito. Al 37' il Cagliari passa in vantaggio in modo assurdo. Boccia parte palla al piede da prima della metà campo e nessun granata lo contrasta. Arrivato al limite calcia e segna, forse Sava ha qualche responsabilità, ma la prima colpa è dei suoi compagni che hanno lasciato troppo spazio al difensore sardo. Poco dopo Sava sventa l'occasione del Cagliari di passare subito sul 2-0 volando sulla conclusione di Cavuoti.

In avvio di ripresa Coppitelli mette la squadra sull'offensiva togliendo Kryeziu e inserendo La Marca. I granata iniziano bene il secondo tempo e da subito provano a impensierire la retroguardia sarda. Tra i più attivi proprio La Marca, che con alcune iniziative personali prova a creare problemi alla retroguardia sarda. I granata, però, faticano a creare vere e proprie occasioni da gol, perché il Cagliari è tutto rintanato nella propria metà campo. Se nei primi minuti della ripresa i rossoblù con qualche ripartenza avevano fatto venire qualche brivido ai granata con dei contropiedi improvvisi, con il passare dei minuti la squadra di Agostini si abbassa e punta solamente a difendere il risultato. Merito anche dei granata pronti a recuperare subito palla. Ciò che ai ragazzi di Coppitelli non viene, però, è la costruzione di occasioni da rete. Spesso i granata si affidano a giocate individuali o sbagliano l'ultimo passaggio. Qualche buono spunto nella ripresa si è visto (in particolare bene l'ingresso in campo di Favale e La Marca), ma non basta per scardinare la difesa rossoblù. L'occasione migliore per il Torino è nel recupero finale quando Continella ci prova su punizione e per poco non trova la rete del 1-1. Fenomenale in quell'occasione Ciocci a respingere in corner. Un gol che avrebbe permesso al Torino di entrare nella zona playout. Appuntamento rimandato a mercoledì prossimo. Il Toro ospiterà il Genoa a Volpiano, mentre la Lazio andrà a Ferrara contro la Spal.

IL TABELLINO DI CAGLIARI-TORINO PRIMAVERA

CAGLIARI-TORINO

Marcatori: 37' Boccia (C)

CAGLIARI: Ciocci, Zallu, Michelotti, Boccia, Conti (84' Kuda), Cusumano, Desogus, Cavuoti, Contini, Tramoni, Luvumbo (84' Sangowski). Allenatore: Agostini. A disposizione: D'Aniello, Fusco, Spanu, Piga, Sulis, Palomba, Kouda, Kourfalidis, Schirru, Masala, Sangowski, Piroddi.

TORINO (4-4-1-1): Sava; Todisco, Ferigra, Celesia, Greco; Lovaglio (63' Continella), Kryeziu (46' La Marca), Savini, Horvath (76' Tesio); Karamoko (72' Favale); Vianni (63' Barbieri). Allenatore: Coppitelli. A disposizione: Girelli, Fiorenza, Spina, Nagy, Portanova, Foschi, Di Marco, Tesio, Continella, La Marca, Barbieri, Favale.

Ammoniti: 45+1' Freddi Greco (T)