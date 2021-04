Primavera, Coppitelli dopo Torino-Spal: “Non so in che modo, ma noi ci salveremo”

Giovanili / Le parole del tecnico granata nel post partita della diciottesima giornata di campionato Primavera 1 TIM

"Sono deluso, certo. Questi atteggiamenti sono quelli che poi creano dei problemi alla singola partita e al percorso in generale. In questo momento lui è un po' fuori dal nostro contesto e quello che ci serve, questo non possiamo nasconderlo".

"La squadra ha effettuato una buona prestazione. Ho poco da dire ai ragazzi. Oggi abbiamo preso un gol sfortunato, il primo. Poi siamo finiti con un uomo in meno e loro hanno segnato il secondo. Sono questi i dettagli che ci devono spingere a fare sempre meglio. La Spal è una squadra forte e ben organizzata, se il nostro lavoro non è bastato vuol dire che dobbiamo fare di più".

"Noi ci salveremo. Non so in che modo o in che percorso, ma noi ci salveremo. Se lo merita anche la squadra. Io credo che ci basti un solo risultato per sbloccarci. La squadra ha un'identità forte, è chiaro che quando sei penultimo, le insicurezze ci sono. I problemi vanno ricercati negli episodi che caratterizzano la prestazione".