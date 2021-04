Primavera, le pagelle di Torino-Spal 0-2: Horvath dimostra di essere immaturo

La Primavera del Torino perde 2-0 in casa contro la Spal. Una sconfitta che pesa sulla classifica dei granata, ma soprattutto fortemente condizionata dagli episodi. Nel primo tempo Nagy infila nella propria porta con una spiazzata un cross di...

La Primavera del Torino perde 2-0 in casa contro la Spal. Una sconfitta che pesa sulla classifica dei granata, ma soprattutto fortemente condizionata dagli episodi. Nel primo tempo Nagy infila nella propria porta con una spiazzata un cross di Campagna e regala il vantaggio della Spal, poi nel finale della prima frazione Horvath si fa espellere in un modo totalmente assurdo.

SAVA 6: Ieri sera era a Udine, rientro a casa all'una di notte passata, stamattina alle 9 era già in campo a Volpiano. La partita è discreta, sbaglia tanto con i piedi, mentre tra i pali non è mai chiamato all'intervento.

PORTANOVA 7: Gioca un buon primo tempo sulla destra. Pur essendo un difensore centrale, come terzino non sfigura. In chiusura di primo tempo ferma in scivolata Seck con un bell'intervento. Nella ripresa salva il Torino dal potenziale 3-0 recuperando Pith lanciato a rete. Cresce nel finale, iniziando a spingere con costanza e pericolosità.

SPINA 6: Ordinato e attento. Deve sfidare un giocatore come Seck che ormai è abituato a stare in Serie B. Tutto sommato ha superato la prova.

NAGY 5.5: Bagna il suo esordio da titolare con un autogol. Per il resto gioca una buona partita, ma si vede che ha bisogno di più minuti per riuscire a sgrezzarsi.

TODISCO 6: Chiamato in extremis a sostituire Procopio, infortunatosi nel riscaldamento. Gioca fuori posizione e lo fa bene. Propositivo in avanti e attento in fase difensiva. Forse una delle sue migliori partite (55' SAVINI 6.5: Entra subito bene, recupera in avanti una palla importante e scambia bene con Portanova. Dopo poco fa ammonire Colyn. È uno dei migliori in campo e Coppitelli potrebbe aver trovato un valore aggiunto).

CONTINELLA 5.5: Non una delle sue migliori partite da quando è arrivato. Nel primo tempo tanti falli e pochi sprazzi di qualità (71' CIAMMAGLICHELLA sv: È un 2005 e gioca con personalità. Un esordio in Primavera che può far ben sperare per il futuro).

KRYEZIU 5.5: Prova a far girare la squadra, ma spesso i suoi passaggi sono prevedibili. (55' TESIO 6: Amministra davanti alla difesa e gioca bene. Dà sicuramente più ordine ed è bravo in alcuni frangenti di difficoltà a non perdere palla).

GRECO 6.5: La sua miglior partita da quando è al Torino. Non molla fino alla fine e da terzino è una minaccia costante per la Spal. Oggi, però, va sottolineata la sua personalità da capitano. Quando Horvath si fa espellere lui lo riprende, così come aveva fatto da quando l'ungherese aveva iniziato a protestare.

HORVATH 4: In avvio è bravo a innescare due volte Lovaglio e per larghi tratti è il migliore in campo, ma al 41' fa l'errore peggiore. Ammonito per proteste, continua a prendersela con l'arbitro a forza di 'bravo' e con tanto di applausi ironici. Inevitabile rosso. Un'espulsione che fa arrabbiare prima di tutto i compagni, che per tutto il tempo lo avevano invitato a calmarsi.

LOVAGLIO 6.5: Imprevedibile e determinato come sempre. Lovaglio è l'arma in più dei granata per larghi tratti grazie al suo ritmo e alla sua generosità. Nel primo tempo prova più volte la conclusione, ma senza fortuna. Nel secondo punge spesso dietro la linea difensiva e crea spesso problemi. (82' FAVALE sv).

VIANNI 5.5: Ha pochi palloni giocabili, ma sbaglia anche tanto. È sempre generoso, pressa su tutto il campo e non molla mai. Deve migliorare nell'incisività sotto porta. (71' CANCELLO sv).

ALL. COPPITELLI 6: Nel giro due 3 settimane ha già cambiato la squadra. Il suo Torino ha carattere e non molla neanche con l'uomo in meno. Ora manca solamente riuscire a rendere più incisiva la sua squadra in avanti. Lo spirito è sistemato, l'organizzazione difensiva pure.