Primavera, Coppitelli post Sassuolo-Torino 1-1: “Pari giusto, restiamo imbattuti”

Le parole del tecnico granata al termine della sfida in campionato

Al termine della sfida contro il Sassuolo, Federico Coppitelli ha commentato la prestazione del Torino: "È stata una sfida equilibrata, il pareggio tutto sommato è il risultato giusto. Abbiamo avuto qualche difficoltà all’inizio perché al Sassuolo riusciva tutto, pur non essendo particolarmente pericoloso, mentre noi abbiamo chiuso bene entrambi i tempi. Come sappiamo ogni partita di questo campionato è sempre molto equilibrata, a volte basta semplicemente essere più in forma per fare la differenza. Il nostro percorso di crescita continua, pur avendo qualche recriminazione torniamo a casa imbattuti dopo due trasferte ostiche contro Genoa e Sassuolo".