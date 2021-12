Primavera, Coppitelli post Torino-Cagliari 0-0: “Un punto che vale come una vittoria”

Le parole del tecnico della Primavera del Torino al termine della sfida contro il Cagliari

Al termine della sfida interna tra la Primavera del Torino di Coppitelli e il Cagliari di Agostini, i granata e i sardi hanno entrambi conquistato un punto importante per la classifica: il Toro è salito a quota 18 e ha raggiunto l'Inter e la Fiorentina. Un pareggio che non ha visto protagonista nessuna rete, ma che ha visto un ottimo Milan difendere la porta granata dalle molteplici occasioni create dal Cagliari. A fine gara, il tecnico granata ha commentato così la partita: "Il primo tempo era sicuramente a nostro favore, non siamo stati bravi nel fare un gol. Questo punto è importantissimo e vale come una vittoria. Questa settimana, vista la quantità di partite, siamo andati incontro a tanti giocatori con problemi fisici, ma il mio staff è sempre stato efficiente. Il Cagliari è una squadra forte, e per noi non è stato semplice giocare contro di loro. Per non aver abbassato la guardia e aver continuato a giocare, i miei ragazzi sono stati bravi".