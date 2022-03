Primavera, Coppitelli post Torino-Spal 1-1: “Gestione errata di episodi arbitrali”

Le dichiarazioni dell'allenatore della Primavera del Toro al termine della sfida contro la Spal del 25^ turno

Al termine della sfida tra Torino e Spal valida per il 25^ turno del campionato Primavera, l'allenatore granata Federico Coppitelli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Rimane un po' di rammarico perché dopo gli errori di Lecce e all'andato col Genoa meritavamo quei 4 punti in più che ci avrebbero messo già dentro i playoff. Ci guardiamo anche dietro perché siamo anche dei pessimisti ma siamo sopra di 9 punti e quest'anno non siamo mai stati coinvolti nella lotta per non retrocedere. Loro oggi sono venuti al meglio e hanno dimostrato di essere una buona squadra quando fai punti in questo campionato non bisogna mai sputare nel piatto, ma rimane il rammarico per i punti persi. C'è rammarico ma anche soddisfazione per avere fatto una prestazione seria e siamo stati in campo bene".

Sulla crescita dei ragazzi: "Io ho sempre interpretato la mia figura di allenatore del settore giovanile cercando di far crescere i ragazzi. Era importante cercare di non fare un campionato come gli ultimi due. Quando me ne andrò voglio aver lasciato un' eredità di mentalità, professionalità che è giusto la Primavera del Torino abbia. Non dimentichiamo che facciamo il settore giovanile e l'obiettivo è quello di dare nozioni ai ragazzi anche sulle posizioni da tenere in campo. Mi auguro che abbiano tutti una crescita interna qui ma anche se fosse esterna dovranno confrontarsi con palcoscenici importanti".

Sugli episodi: "Mi spiace che l'arbitro mi ha allontanato, io gli ho fatto solo notare che espellere un ragazzo per un calcettino così è veramente una gestione sbagliata".

Su Caccavo: "Siamo la terza squadra più giovane del campionato. Caccavo è una scoperta di Ludergnani e ha fatto bene, all'inizio non mi faceva impazzire come atteggiamento e come resa in campo ma ora i 2004 e Ciammaglichella, che è 2005, è giusto che facciano un passo in avanti e devono darci qualcosa in più. Sono soddisfatto perché il ragazzo ha lavorato e fa gol. Ad un certo punto oggi avevamo fuori Zanetti, Garbett e Baeten. Garbett ci teneva a fare queste qualificazioni al Mondiale e nonostante ciò ne è uscita una buona prestazione di squadra".

Su Stenio Zanetti: "Ha avuto una lussazione alla spalla, come già successo a Ciammaglichella. Ci auguriamo di recuperarlo per quando riprenderà il campionato".

Su N'Guessan e la possibilità di andare in prima squadra: "Non entro nei dettagli, io parlo del mio. Lui è bravo e mi è sembrato giusto avvicinarlo al modo di giocare della prima squadra anche per vedere chi tra questi può avere caratteristiche utili ma sono valutazione che poi faranno loro".

