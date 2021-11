Primavera, Coppitelli post Verona-Torino 1-4: “Una vittoria per crescere ancora”

Le parole di Federico Coppitelli al termine di Hellas Verona-Torino

Al termine della partita con l'Hellas Verona, il tecnico della Primavera granata Coppitelli ha commentato la prestazione dei suoi (qui la classifica): "In questo campionato è molto difficile avere continuità ma i ragazzi non hanno mai fatto mancare le prestazioni. Abbiamo concesso poco per tutta la partita rimanendo pericolosi in attacco, avere più giocatori in fase di costruzione ci ha permesso di essere incisivi in molte situazioni. Il Verona arrivava da un buon periodo e questo è un campo molto difficile, sono contento e spero che questa vittoria possa darci autostima per crescere ancora”.