Torino, i Primavera di ritorno dalle Nazionali: ora testa al derby

Andrei Anton è stato convocato dalla Romania Under 20 per due amichevoli contro Repubblica Ceca e Germania. La sua Nazionale ha perso entrambe le gare, ma Anton è riuscito a trovare uno spazio importante all'interno della squadra, venendo confermato sempre titolare e facendo molto bene, a dimostrazione di una crescita che sta compiendo anche a Torino con la Primavera, di cui è parte fondamentale nella retroguardia. Due maglie da titolare anche per Marcel Ruszel, impegnato anche lui in un doppio impegno amichevole con la Nazionale Under 19 degli Stati Uniti. Il centrocampista, uno dei prospetti più in vista fin qui in campionato, è stato scelto dal primo minuto sia contro la Croazia che contro la Scozia. Buone impressioni anche da Gvidas Gineitis, impegnato con la sua Lituania e sempre schierato titolare. Il centrocampista ha ancora bisogno di tempo e di minutaggio per tornare al meglio dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo nel precampionato, ma sta ritrovando la condizione, un'ottima notizia per la Primavera di Scurto. L'unico che non ha esordito è stato Pietro Passador: era la prima convocazione per il portiere granata in Under 20, a Torino ha iniziato la stagione nel migliore dei modi e punterà a convincere ancora lo staff azzurro per trovare spazio. Ora tutti rientreranno agli ordini di Scurto, è già tempo di derby.