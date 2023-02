Primavera, Empoli-Torino 3-0: i granata sono in crisi. Caduta fragorosa

A Empoli non c'è storia, brutta prestazione dei granata che nella ripresa non scendono in campo e regalano il successo ai toscani

Roberto Ugliono

La caduta a Empoli per la Primavera del Torino è fragorosa e giusta. I toscani vincono con merito contro i granata, che di fatto non hanno giocato il secondo tempo. Se nel primo il gol del vantaggio dell'Empoli era arrivato a sorpresa dopo tanto equilibrio, nel secondo tempo i toscani hanno dilagato. Nella partita ci sono stati tanti momenti emblematici del momento del Torino.

Primavera, Empoli-Torino: le scelte — Scurto prova a mescolare un po' le carte in tavola. Torna ad avere a disposizione Dembelé e lo schiera sulla sinistra, mentre come terzino destro c'è Dellavalle. In mezzo alla difesa la coppia N'Guessan-Anton davanti alla porta protetta da Servalli. A centrocampo Weidmann e Ciammaglichella sono le mezzali, mentre davanti alla difesa c'è Ruiz. In avanti Caccavo e Jurgens sono supportati da Njie.

Primavera, Empoli-Torino: il primo tempo — Il primo squillo arriva al 7' e a rendersi pericolosi sono i toscani con Bucancil, tiro da fuori e bravo Servalli a respingere. Passa poco più di un minuto e l'ex Angori è bravo a recuperare palla su Ciammaglichella, poi Ekong ci prova ancora dalla distanza, ma non trova lo specchio per pochi centimetri. Il Torino fatica a costruire, merito anche dell'Empoli che occupa bene il campo e porta alta la pressione. La squadra di Scurto comunque dopo il primo quarto d'ora in difficoltà riesce a prendere le misure ai ragazzi di Buscè, ma trova difficoltà nel rendersi pericolosa. Il Toro si accende solo quando si infiamma Weidmann. Sono sue le giocate più interessanti, tra dribbling e filtranti. In una partita che tolti i primi minuti ha poco da dire, alla fine a passare in vantaggio è l'Empoli con Marianucci, che di testa spizza e la traiettoria sorprende Servalli.

Primavera, Empoli-Torino: il secondo tempo — I granata iniziano malissimo il secondo tempo. Dembele con pigrizia cerca all'indietro Servalli, ma di fatto regala palla a Nabian e l'Empoli raddoppia subito. Inizia quindi in salita la ripresa per la squadra di Scurto, che all'intervallo aveva inserito Dell'Aquila, Silva e Ansah. Al 53' arriva il colpo del KO dell'Empoli. Ekong subisce fallo da Silva in area di rigore, sul dischetto si presenta Degli Innocenti che spiazza Servalli. Al 66' l'Empoli rischia di dilagare con una situazione che ha del clamoroso. Ekong si porta fuori la palla, N'Guessan prende la palla con le mani e il direttore di gara fischia il calcio di rigore. Sul penalty ancora Degli Innocenti prova a superare Servalli, ma questa volta è bravo l'estremo difensore granata a respingere. La situazione del rigore però è emblematica del momento di confusione granata. Per quanto in buonafede N'Guessan, l'errore è grossolano e totalmente inaspettato da un giocatore come lui. La reazione granata però non c'è. La squadra di Scurto di fatto la ripresa non l'ha giocata e la sconfitta è più che giusta.

Primavera, Empoli-Torino: il tabellino — Empoli-Torino 3-0

Marcatori: 44' Marianucci (E); 46' Nabian (E); 54' Degli Innocenti (E)

Empoli: Stubljar, Marianucci, Degli Innocenti (82' Tropea), Stassin, Boli, Ignacchiti, Renzi, Angori, Kaczmarski (63' Barsi), Ekong (82' Seck), Bucancil. A disposizione: Fantoni, Tampucci, Barsi, Indragoli, Magazzu, Alessio, Fini, Seck, Vallarelli, Zenelaj, Botrini, Tropea. Allenatore: Buscè.

Torino (4-3-3): Servalli; Dellavalle, N’Guessan, Anton (66' Makadji), Dembele; Ciammaglichella (46' Dell'Aquila), Ruiz, Weidmann; Njie, Caccavo (46' Ansah), Jurgens (71' Corona). A disposizione: Passador, Brezzo, Rettore, Dell’Aquila, Ansah, Corona, Silva, Opoku, Acar, Barzago, Taouri, Capac, Makadji. Allenatore: Scurto.

Ammoniti: 39' Ciammaglichella (T), 86' Ruiz (T)