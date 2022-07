Primavera, i primi impegni stagionali: la Pro Vercelli in amichevole il 24 luglio

Primi appuntamenti della stagione 2022/23 per la formazione Primavera di Giuseppe Scurto. I granata, che hanno iniziato la preparazione sabato 16 luglio, affronteranno quattro amichevoli oltre al Torneo Papà e Mamma Cairo che si terrà il 4 e 5 agosto contro Atalanta U19, Juventus U19 e Milan U19. Il primo impegno sarà domenica 24 luglio alle ore 18 a Varallo, contro la Pro Vercelli. A seguire, giovedì 29 alle ore 17 Biella è previsto un match contro l’Asti. Domenica 31 alle ore 17.30 la squadra invece giocherà contro il Perugia Primavera, sempre a Biella. Infine, dopo il Trofeo Papà e Mamma Cairo, sabato 13 agosto i granata scenderanno in campo a Monza per una sfida contro il Monza U19.