Primavera, Inter-Torino 4-0: poker nerazzurro, affondano i granata

Primavera, Inter-Torino: il primo tempo

Nella prima fase di gara Inter e Torino si studiano senza impensierirsi più di tanto. I granata si fanno vedere timidamente con una verticalizzazione di Padula a innescare Savva, poi recuperato; tra i nerazzurri provano a dare lo strappo Kamate e Matjaz, fermati da Rettore e Dellavalle. Al 13' cambia la situazione. Di Maggio riesce ad addentrarsi in area e cade dopo un contatto con Dellavalle. L'entità sembra leggera, mai il capitano granata non trova comunque il pallone: rigore per l'Inter. Sul dischetto Abati si immola due volte, prima sulla prima realizzazione di Di Maggio e sulla ribattuta di Spinaccè, ma non viene supportato dalla retroguardia così alla fine Di Maggio imbuca il terzo tentativo nerazzurro da distanza ravvicinata. Il Toro deve reagire ed effettivamente alza i ritmi di gioco. Al 23' i granata si fanno vedere grazie a un lancio lungo di Rettore per Antolini, che mette in mezzo all'area una palla velenosa su cui arriva a rimorchio Savva, murato da Callegaris. Poco dopo, Savva si invola in ripartenza, poi apre per Bianay Balcot che dal limite viene murato. Alla mezzora spicca ancora il cipriota, che fa tremare la traversa portando i granata a un passo dal pari. Il Toro è in crescita evidente, ma proprio nel suo momento migliore viene domato. Al 35' l'Inter trova infatti il gol del 2-0, punendo i granata. Quieto ha la meglio su Bianay, poi trova dal limite un assist perfetto per Kamate che, al volo, a due passi, da Abati imbuca. A quel punto i granata accusano il colpo e vengono ulteriormente puniti da un'Inter cinica. Al 42' Spinaccè si addentra in area, mette alla prova Abati che non è preciso nella respinta, la palla arriva a Berenbruch che crossa morbido per Kamate, a due passi e libero di siglare il 3-0 di testa in tuffo.