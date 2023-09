Le formazioni di Inter e Torino. I granata vengono dal pareggio interno nella sfida contro la Roma. I nerazzurri, invece, si sono imposti sul campo del Frosinone. Di seguito le scelte di Chivu e Scurto in vista della gara di oggi pomeriggio. Per quanto riguarda il Toro due ritorni tra i titolari: Antolini, dopo essere stato aggregato in Prima squadra in concomitanza con l'infortunio di Vojvoda, torna dal 1' sulla fascia sinistra al posto di Muntu; a centrocampo Ciammaglichella prende il posto di Dalla Vecchia come mezzala destra.