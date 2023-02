Primavera, Inter-Torino le formazioni ufficiali: Jurgens torna titolare

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Inter-Torino, partita valida per la 20esima giornata del campionato Primavera 1. Il tecnico granata Scurto, squalificato e quindi sostituito in panchina da Fioratti, ha operato qualche modifica rispetto alla gara con l'Atalanta. Torna titolare Jurgens, ex della gara. In difesa assente N'Guessan causa squalifica, al suo posto Anton; a centrocampo Ruiz titolare ma dovrà far attenzione perché diffidato. In attacco confermato Njie titolare, affiancato da Savva e Jurgens; partono dalla panchina invece Dell'Aquila e Corona. Di seguito i due schieramenti.