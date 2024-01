Primavera, Ivan Juric in tribuna per assistere a Torino-Inter

Ivan Juric è in tribuna per assistere ai quarti di finale di Primavera Tim Cup del Torino Primavera contro l'Inter

Spettatore d'eccezione per Torino-Inter,. Il tecnico granata Ivan Juric è infatti accorso allo stadio Valentino Mazzola di Orbassano per assistere ai quarti di finale di Primavera Tim Cup e guardare i granata allenati da Giuseppe Scurto. Juric è in tribuna insieme a Stjepan Ostojic, suo collaboratore.