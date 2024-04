Primavera, Juventus-Torino: cambiano data e orario del derby

Il derby si terrà lunedì e non domenica alle 11 come inizialmente previsto

Cambia la data del derby Primavera. Come comunicato da nota ufficiale della Lega Serie A, la stracittadina tra la Juventus di Montero e il Torino di Scurto, in programma presso lo Juventus Training Center di Vinovo, non si terrà più come da programma domenica 28 aprile alle ore 11 ma verrà disputata lunedì 29 aprile alle ore 18. La modifica di data e orario è stata approvata ai sensi dell'articolo 29.2 dello Statuto/Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A per cui "è in facoltà del Presidente disporre, sia d'ufficio sia a seguito di richiesta di una o di entrambe le Società Associate interessate, la variazione di data, dell'ora dell'inizio e del campo delle singole gare"