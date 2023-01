Primavera, la classifica: solo un punto per il Toro, occasione sorpasso per la Roma

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera 1 dopo le partite della domenica in cui si disputa il 16° turno

Il Torino ottiene un punto dal match contro il Bologna. I granata si devono accontentare di un 1-1 che li porta momentaneamente soli in vetta con 30 punti dopo 16 giornate. La Roma, attualmente a 29 punti (esattamente come i granata prima di questo turno), rischia però di sorpassare il Torino già domani. I giallorossi infatti domani alle 12 ospiteranno l'Udinese penultima in classifica e potrebbero tornare in testa al campionato. Il pareggio maturato oggi consente invece al Bologna di salire a 24 lunghezze e di avvicinarsi alla zona playoff.