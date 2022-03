Primavera, la classifica: il Torino rimane distante due punti dai playoff

Ecco come cambia la classifica del campionato Primavera dopo 25 giornate disputate e al termine della sfida tra Toro e Spal

Il Torino ottiene un solo punto nel match pareggiato 1-1 contro la Spal e non riesce ad avvicinarsi con forza alla zona playoff. Con questo punto i granata si portano a quota 36 punti e rimangono lontani due lunghezze dal sesto posto (l'ultimo utile per raggiungere i playoff) occupato dalla Sampdoria con 38 punti. I blucerchiati domani però possono allungare se batteranno il Pescara in trasferta.