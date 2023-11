Primavera, Lazio-Torino 2-0: granata poco incisivi e affondati

La novità di formazione per Lazio-Torino è Bellocci tra i pali. Cambio last minute per Scurto, con Abati costretto al forfait e Bellocci, classe 2006, che timbra la prima presenza in Primavera 1. Per il resto confermati tutti i giocatori di movimento visti contro il Bologna. In difesa spazio alla coppia di centrali formata da Dellavalle e Rettore, completano il reparto i terzini Bianay Balcot e Antolini. A centrocampo centrale Ruszel, mezzale Ciammaglichella e Dallavecchia. Sulla trequarti Savva e Njie a innescare Padula.

La Lazio gestisce la prima parte del match. I biancocelesti tengono in mano il pallino del gioco, senza trovare però un varco tra le fila granata. Il Torino prova invece a farsi vedere con un paio di accelerazioni di Savva e Ciammaglichella, che si perdono però nel nulla. Al 13' è proprio questo duo a creare la prima occasione della partita: strappo di Savva che poi va al cross, Ciammaglichella tenta il colpo di testa che finisce di poco sull'esterno della rete. Un Toro fino a quel momento timido cambia ritmo e si fa rivedere subito in occasione di un piazzato dalla trequarti. Ruszel trova Dellavalle di testa, la palla viene ribattuta e sul versante opposto arriva al cross Padula, ma nessuno riesce a ribadire in rete. Ora è il Torino a fare la partita, ma proprio nel miglior momento granata la Lazio trova il contropiede vincente. Al 21' Gonzalez con un traversone lancia sulla trequarti Sana Fernandes che fa da sponda, Napolitano arriva a rimorchio e innesca D'Agostini che tenta la conclusione dalla distanza. Bellocci è ben posizionato, ma una deviazione sfortunata dei granata cambia la traiettoria del tiro e porta all'1-0 della Lazio. Il Toro, che non avrebbe meritato lo svantaggio, prova a reagire ma senza quella lucidità giusta nell'area biancoceleste. Così la Lazio torna in gestione del pallone e al 39' rischia addirittura di portarsi sul 2-0 quando Sana Fernandes vince il duello con Bianay Balcot, Bellocci però è attento e interviene bene sulla conclusione ravvicinata. I granata non riescono a essere concreti, ma proprio nel recupero tornano a bussare alla porta di Magro con un tentativo di Savva, murato.

Primavera, Lazio-Torino: il secondo tempo

Alla ripresa Scurto si gioca subito un cambio: fuori Rettore che era stato ammonito, dentro Mendes. Il Toro prova subito a farsi vedere, ma ancora senza quel cinismo necessario per inserire la retroguardia biancoceleste. La Lazio però quando dà lo strappo sa rendersi pericolosa e così al 55' Sana Fernandes prova a mettere paura ai granata trovando però la risposta di Bellocci. Serve un guizzo al Toro per rimettersi in corsa. Prova allora Njie a salire in cattedra, atterrato con un intervento rischioso da Bedini alle porte dell'area di rigore. La partita non si sblocca, così al 62' Scurto prova a intervenire dalla panchina togliendo Dalla Vecchia e sostituendolo con Franzoni. La Primavera granata fatica a costruire azioni corali e si affida troppo spesso a iniziative individuali che si spengono sul più bello e non causano particolari brividi. Al 73' Scurto fa entrare anche Muntu, come terzino destro al posto di Bianay Balcot. Nel tentativo di recuperare lo svantaggio il Toro si scopre e la Lazio ne approfitta per infilare un contropiede preciso e siglare il 2-0. Gonzalez trova campo per vie centrali, sfida Bellocci che arriva sul pallone solo parzialmente, ma non abbastanza per evitare che entri in porta. Il doppio svantaggio è una doccia fredda a cui il Toino prova a rispondere con le iniziative personali di Padula e Njie, la Lazio però è attenta e non sbaglia nulla in difesa. Nel tentativo di un assalto disperato nel recupero Scurto fa entrare anche Gabellini e Longoni. Quest'ultimo dà linfa all'offensiva granata, ma i biancocelesti alzano comunque un muro e si difendono benissimo. Non ci sono spazi per colpire e non c'è più tempo: vince la Lazio per 2-0.