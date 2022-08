Primavera, le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino: ancora Weidmann titolare

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino, gara valida per la seconda giornata del campionato Primavera. Giuseppe Scurto e Marco Fioretto hanno sciolto anche gli ultimi dubbi e hanno deciso chi schierare dal 1'. Il tecnico granata ha confermato in toto la formazione titolare vittoriosa contro il Cagliari. In panchina presente Giacomo Corona, nuovo arrivato in casa Torino nell'ambito dell'operazione Segre.