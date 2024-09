Primavera, le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino: debutto dal 1′ per Liema

Le scelte di Tufano per la partita in programma alle 15

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino, partita valida per la sesta giornata del campionato Primavera 1. I granata proveranno a confermare la buona prestazione dello scorso match contro il Cagliari. Tufano riparte dal 3-5-2 e punta sulla coppia Gabellini-Franzoni in attacco. Ciammaglichella come mezz'ala sinistra. La vera novità riguarda la mezz'ala di destra, ovvero Liema: 2007 è alla prima da titolare in Primavera 1.