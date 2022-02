Primavera, le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino: prima da titolare per Polenghi

Le scelte di Coppitelli e Brambilla per la gara valevole per la 16esima giornata del campionato Primavera 1

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Atalanta-Torino, match valevole per la 16esima giornata del campionato Primavera 1. Massimo Brambilla e Federico Coppitelli hanno scelto gli undici titolari che scenderanno in campo per la sfida in programma oggi - mercoledì 2 febbraio - alle 14.30 - al centro sportivo Bortolotti di Zingonia. Tra le fila dei granata da segnalare l'esordio da titolare per l'ex Milan Polenghi, dopo i primi minuti disputati da subentrato nel derby. In difesa, complice l'assenza di N'Guessan, si abbassa il capitano Savini a ricoprire il ruolo di centrale. Di seguito le scelte dei due allenatori.