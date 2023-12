Primavera, le formazioni di Atalanta-Torino: Silva dal 1′, Dell’Aquila in panchina

Tra pochi minuti Atalanta e Torino scenderanno in campo per il quattordicesimo turno del campionato Primavera 1. Sono state appena annunciate le formazioni ufficiali per questo incontro. Il tecnico granata Giuseppe Scurto ha deciso di optare per un 4-3-3. La coppia difensiva sarà composta da Dellavalle-Mendes, con Rettore in panchina. A centrocampo partirà Silva centrale al posto di Ruszel squalificato, Ciammaglichella e Dalla Vecchia mezzali. In panchina torna dopo l'intervento di inizio agosto al ginocchio Francesco Dell'Aquila: è il primo passo per il rientro del 10 granata. A seguire le formazioni ufficiali.