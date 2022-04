Primavera, le formazioni ufficiali di Cagliari-Torino: Baeten-Zanetti in attacco

Le scelte di Zeoli e Agostini in occasione di Cagliari-Torino, match valevole per la 28esima giornata del campionato Primavera 1

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Cagliari-Torino, gara valevole per la 28^ giornata del campionato Primavera 1. Zeoli (che sostituisce lo squalificato Coppitelli in panchina) e Agostini hanno scelto gli undici giocatori a cui affidarsi dal primo minuto per il match che avrà inizio alle ore 13 allo stadio Asseminello di Assemini. Zeoli sceglie il 3-5-2 con il tandem offensivo composto da Baeten e Zanetti, Ciammaglichella assente per la convocazione in Nazionale Under 17. Rispetto al match con il Verona da segnalare quindi la presenza tra gli undici titolari di Lindkvist e Wade, con Dellavalle che parte dalla panchina.