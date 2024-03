Primavera, le formazioni ufficiali di Empoli-Torino: esordio per Bonadiman

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Empoli-Torino, match valido per la ventisettesima giornata del campionato Primavera 1. Scurto opta per il 4-3-2-1 e lancia per la prima volta in stagione Bonadiman, esordio assoluto in Primavera 1 per il difensore centrale dell'Under 18 di La Rocca. Bonadiman fa coppia con Mendes dietro, parte dalla panchina Dellavalle; sulle fasce Casali e Munti. A centrocampo torna titolare Ruszel in regia, affiancato da Silva e Dalla Vecchia. Sulla trequarti Perciun e Dell'Aquila a innescare Padula.