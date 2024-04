Primavera, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino: Passador titolare

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino, match valevole per la 29esima giornata del campionato Primavera 1 in programma al Viola Park alle ore 13 odierne. Il tecnico granata Giuseppe Scurto ha scelto gli undici titolari che scenderanno in campo per cercare la rivincita contro la Viola. La novità della formazione è il ritorno di Passador in Primavera. L'anno scorso Passador aveva difeso i pali della Primavera granata, in estate aveva fatto il salto al Rimini ma è rientrato anticipatamente dal prestito non trovando spazio per aggregarsi come quarto portiere alla prima squadra di Juric. Di seguito le formazioni ufficiali.