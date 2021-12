Primavera, le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino: Stenio Zanetti titolare

Gli undici titolari scelti da Aquilani e Coppitelli per la sfida tra viola e granata

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Torino, match valevole per la dodicesima giornata del campionato Primavera 1. I granata di Federico Coppitelli scenderanno in campo oggi, alle ore 15:00, a Firenze contro la Viola di Alberto Aquilani, reduce dalla vittoria in Supercoppa. Ecco gli undici titolari che hanno scelto i due tecnici. Tra le fila granata torna titolare Stenio Zanetti dopo aver recuperato dall'infortunio. Ancora assente Matthew Garbett, che sconta la squalifica rimediata in Coppa Italia.