Primavera, le formazioni ufficiali di Frosinone-Torino: prima da titolare per Franzoni

Ancora pochi minuti e le formazioni di Frosinone e Torino scenderanno in campo per l'ottavo turno del campionato Primavera 1. I granata archiviata la scorsa sconfitta giocheranno oggi alle ore 11:00 in trasferta. Sono state appena annunciate le formazioni ufficiali per questo incontro. Scurto cambia tre interpreti rispetto all'ultima gara: a centrocampo largo ad Acar e Dalla Vecchia; sulla trequarti preferito Franzoni, alla prima da titolare, a Njie. A seguire le scelte tecniche di Scurto e Gregucci.