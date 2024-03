Primavera, le formazioni ufficiali di Lecce-Torino: torna Bianay Balcot

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Lecce-Torino, gara valida per la 24esima giornata del campionato Primavera 1. I granata di Scurto si sistemano con il 4-1-4-1. Il tecnico cambia sulle fasce con Marchioro confermato a destra e Bianay Balcot, rientrato dall'infortunio subito contro la Lazio in campionato a metà febbraio, a sinistra. Scurto lancia poi Acar dal primo minuto di gioco alle spalle di Gabellini, unico riferimento offensivo per i granata. In panchina si rivedono Antolini e Padula, da tempo infortunati, a disposizione anche Ruszel dopo due mesi di assenza causa infortunio.