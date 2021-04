Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-Torino: Greco recuperato all’ultimo

Questi gli uomini schierati subito da Federico Coppitelli per fronteggiare l’undici del Milan

Federico Giunti , allenatore del Milan , e Federico Coppitelli , tecnico del Torino , hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione. Rossoneri e granata stanno per scendere in campo per disputare la diciannovesima giornata di campionato Primavera 1 TIM.

FORMAZIONI - Greco recupera all'ultimo da un piccolo acciacco rimediato negli ultimi giorni, scenderà dunque in campo dal 1' di gioco il capitano granata. Prima convocazione con la Primavera, invece, per La Marca, mentre sarà titolare anche Savini - come anticipato oggi - per l'assenza di Horvath in seguito al rosso rimediato nell'ultima gara contro la Spal.