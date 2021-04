Torino Primavera, la probabile formazione contro il Milan: il 2003 Savini titolare

Greco e Procopio infortunati, Karamoko e Horvath squalificati: Coppitelli dovrà fare a meno di 4 titolari

La Primavera del Torino alle 13 sfiderà il Milan . Una partita importantissima per la squadra di Coppitelli che ha bisogno di risultati per risollevarsi in campionato. Il tecnico granata, però, arriva alla sfida ai rossoneri con le scelte praticamente obbligate.

LE SCELTE - Il Torino, infatti, dovrà fare a meno di Freddi Greco e Procopio infortunati, oltre agli squalificati Karamoko e Horvath. Insomma per Coppitelli c'è più di una gatta da pelare. Partendo dalla difesa, il tecnico granata dovrebbe confermare Portanova e Todisco come terzini, mentre al centro confermato il tandem già visto a Sassuolo Spina-Celesia. A centrocampo al posto di Freddi Greco dovrebbe esordire da titolare Savini, capitano dall'Under 18 e già subentrato (molto bene) contro la Spal. A completare il terzetto in mezzo ci saranno Kryeziu e Continella. In avanti verso la conferma Vianni e Lovaglio, al posto di Horvath potrebbe giocare Favale.