Primavera, le formazioni ufficiali di Napoli-Torino: Baeten torna titolare

Gli undici titolari scelti da Frustalupi e da Coppitelli per il match tra azzurri e granata

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Torino. Frustalupi e Coppitelli hanno scelto gli undici giocatori a cui affidarsi dal primo minuto per il match che andrà in scena tra poco allo stadio Arena di Cercola, con fischio d'inizio in programma alle ore 13. Assenti per squalifica sia Coppitelli che Akhalaia. Torino in campo con il 4-3-3. Tridente offensivo inedito con Baeten che torna titolare, prima punta Rosa e Ciammaglichella ala.