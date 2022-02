Primavera, le formazioni ufficiali di Roma-Torino: Baeten e Stenio in attacco

Le scelte di Coppitelli e De Rossi per il match che andrà in scena al Tre Fontane alle 11.00

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Roma-Torino, match valevole per la 18esima giornata del campionato Primavera 1. Federico Coppitelli e Alberto De Rossi hanno scelto gli undici titolari che scenderanno in campo per la sfida in programma oggi - sabato 12 febbraio - alle 11.00 al Tre Fontane. Coppitelli punta sul trio Baeten-Akhalaia-Stenio Zanetti in attacco. Di seguito le scelte dei due allenatori.