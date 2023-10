Tra poco Sampdoria e Torino scenderanno in campo per la settima giornata del campionato di Primavera 1 e le formazioni ufficiali sono appena state annunciate. Il tecnico granata, Giuseppe Scurto, opta per il 4-3-2-1. La formazione è quella tipo vista in questo inizio di stagione. Rispetto alla sfida con il Lecce un unico cambio per quanto riguarda i centrocampisti: Ciammaglichella torna titolare prendendo il posto di Acar. Di seguito le formazioni ufficiali