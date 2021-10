Primavera, le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino: Akhalaia preferito a Baeten

Coppitelli e Bigica hanno sciolto le ultime riserve: ecco gli undici che partiranno dal primo minuto nella sfida tra neroverdi e granata

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Sassuolo-Torino, match valido per la sesta giornata del campionato Primavera 1. Federico Coppitelli ha scelto gli undici titolari che scenderanno in campo al "Ricci". Rispetto alla partita contro il Genoa, Coppitelli dà fiducia da subito ad Akhalaia, che proprio nella trasferta ligure era entrato bene. Con questa scelta il tecnico granata lo ha preferito a Baeten, decidendo di affiancarlo da subito a Rosa in attacco.