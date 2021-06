Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Bologna: un tridente per i gol salvezza

Coppitelli punta su Lovaglio, Vianni e Cancello. A centrocampo Karamoko accompagna due 2003

Il campionato Primavera 1 è ormai agli sgoccioli e mancano appena 4 partite. Torino e Bologna sono pronti a sfidarsi per la salvezza al Bertolotti di Volpiano. I granata sono a cinque punti dai felsinei e una vittoria darebbe speranze per poter evitare i playout. Coppitelli e Zauri hanno rese note le scelte degli undici titolari. Il tecnico granata vara il tridente Lovaglio-Vianni-Cancello per cercare i gol salvezza. In difesa confermata la coppia Spina-Celesia, a centrocampo c'è Karamoko con i 2003 Savini e Di Marco. Il tecnico rossoblù Zauri per blindare il quartultimo posto si affida a Rabbi e Pagliuca.