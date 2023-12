Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Cagliari: Franzoni ancora titolare

Le scelte ufficiali dei due allenatori per questa partita valevole per la tredicesima giornata della Primavera 1

Tra pochi minuti scenderanno in campo Torino e Cagliari per il match valido per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1. Sono state appena annunciate le formazioni delle compagini. Scurto conferma titolare Franzoni al centro dell'attacco dopo la doppietta in Coppa Italia. Fuori all'ultimo minuto Bianay Balcot per un problema fisico, Rettore rientra nella formazione titolare.