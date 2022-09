Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Cesena: Antolini arretrato in difesa

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Cesena, match valevole per la quinta giornata del campionato Primavera 1. Giuseppe Scurto conferma in gran parte l'undici titolare che era sceso in campo contro la Roma. Non figura in lista Anton, assente per scontare la squalifica rimediata con il rosso di settimana scorsa. Si ridisegna quindi il reparto arretrato, con Antolini che arretra a fare il terzino insieme a Dembele, Dellavalle viene proposto invece come centrale in coppia con N'Guessan. A centrocampo quindi spazio per D'Agostino dal primo minuto, affiancato dai soliti Ruszel e Gineitis. Tridente offensivo con Ansah che parte dal primo minuto insieme a Caccavo e Jurgens. Assente quindi Dell'Aquila dalla formazione titolare.