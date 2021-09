Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Empoli: esordio Zanetti da titolare

Le scelte di Coppitelli e Buscè per il match di Primavera 1 in programma alle 15 a Biella

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Empoli. Federico Coppitelli ha scelto gli undici giocatori che scenderanno in campo nel big match contro i campioni in carica in Primavera 1. I granata, con appena due giorni di preparazione sulle gambe dopo la partita in Coppa Italia con l'Entella, si preparano a un match probante, contro una squadra che dopo aver vinto ha confermato i suoi elementi principali. Il Torino però ha iniziato il suo percorso con un gruppo rivoluzionato superando le aspettative, come dimostrano anche le due vittorie nelle prime tre gare, e alle 15 lancerà la sfida ai ragazzi di Antonio Buscè. Per i granata esordio negli 11 del brasiliano Stenio Zanetti, in rete con l'Entella ma da subentrato.