Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina: Gineitis dal 1′

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Torino-Fiorentina, semifinale che permetterà l'accesso alla finale per lo scudetto del campionato Primavera 1, sono state diramate le formazioni ufficiali. Il Torino scenderà in campo con il 4-4-1-1, che all'eventualità potrebbe trasformarsi in un 4-3-3 con Weidmann e Gineitis mezzali. Dell'Aquila partirà dalla panchina, poiché non è al top della forma. La Fiorentina, invece, partirà con lo stesso undici titolare sceso in campo contro la Roma.