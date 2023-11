Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Fiorentina: Mendes esordio da titolare

Il tecnico del Torino Primavera, Giuseppe Scurto, opta per diversi cambi di formazione in vista della partita di oggi contro la Fiorentina. Esordio da titolare per Mendes al centro della difesa con capitan Dellavalle che si sposta a giocare come terzino sinistro. Insolita anche la posizione di Ciammaglichella che gioca nella posizione di esterno offensivo a ridosso della prima punta che è Padula, confermato ancora una volta dal primo minuto.