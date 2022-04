Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Inter: davanti tandem Caccavo-Akhalaia

Le scelte di Coppitelli e Chivu per la sfida tra granata e nerazzurri

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Inter, gara valevole per la 31esima giornata del campionato di Primavera 1, in programma oggi - sabato 23 aprile - alle 13:00 allo Stadio Pozzo Lamarmora di Biella. Coppitelli conferma la difesa a tre e schiera i granata con il 3-5-2. Rispetto al match contro il Bologna, Angori torna in difesa come braccetto a sinistra. Rientra anche dal primo minuto capitan Savini a centrocampo, Wade la novità sulla fascia sinistra. Cambiamenti anche nel tandem offensivo con Akhalaia che verrà affiancato da Caccavo e non da Zanetti. In panchina invece confermata per la terza volta consecutiva la presenza di Edera. Spazio anche ai 2004 Rettore, Sassi e D'Agostino.