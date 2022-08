Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Milan: Weidmann subito titolare

Alle 18.30 di oggi pomeriggio, giovedì 4 agosto, la Primavera del Torino e del Milan daranno il via alla prima delle quattro gare in programma per il Memorial Mamma e Papà Cairo. Dopo la gara tra i granata e i rossoneri, che si svolgerà allo stadio comunale di Quattordio, alle 21 Juventus e Atalanta si sfideranno nella seconda semifinale, presso lo stadio comunale di Alessandria. Domani, venerdì 5 agosto, le finali: alle 18.30 a Quattordio la sfida per il 3^ e 4^ posto, mentre alle 21 ad Alessandria la sfida per il 1^ e 2^ posto. Di seguito le formazioni ufficiali di Torino-Milan: tra i granata, parte subito titolare il nuovo acquisto dal PSG Weidmann.