Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Monza: Kabic titolare

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Monza, match valido per la venticinquesima giornata del campionato Primavera 1. Il Toro, attualmente sesto in classifica, incontra il Monza terzultimo. Si tratta di un match molto importante per i granata, che dopo 3 sconfitte consecutive hanno bisogno di ritrovare la vittoria. Scurto ha scelto un 4-2-3-1 e la grande novità riguarda Kabic, arrivato nel mercato di gennaio come rinforzo per Juric. A completare il pacchetto offensivo ci sono Savva, Padula e Njie. Per Ruszel, Padula e Antolini è la prima da titolare dopo i rispettivi infortuni. Di seguito le formazioni ufficiali.