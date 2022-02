Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Pescara: Vismara e Ciammaglichella dal 1′

Le scelte di Coppitelli e Iervese per la gara valevole per la 20esima giornata del campionato Primavera

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Pescara, gara valevole per la ventesima giornata del campionato Primavera 1. Federico Coppitelli e Pierluigi Iervese hanno scelto gli undici titolari che scenderanno in campo per la gara, sciogliendo anche gli ultimi dubbi. Il Torino, dopo il 3-5-2 visto col Milan torna al 4-3-3 con Vismara che sostituisce Milan tra i pali. Tornano anche Pagani e capitan Savini tra i titolari. A centrocampo prima da titolare per il 2005 Aaron Ciammaglichella.