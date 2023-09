Tra pochi minuti Torino e Roma scenderanno in campo per il quarto turno del campionato Primavera 1 e sono state appena annunciate le formazioni ufficiali per questo incontro. Il tecnico granata Giuseppe Scurto ha deciso di optare per un 4-3-3 che vede in avanti il tridente composto da Njie, Padula e Savva. Davanti al portiere Abati presente la coppia di centrali composta da capitan Dellavalle e Rettore.