Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Roma: torna Ansah dal 1′

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Roma, gara valevole per la 21esima giornata del campionato Primavera 1. Scurto punta tutto su un attacco di velocisti, con Ansah e Njie alle spalle di Jurgens. La sfida è di quelle fondamentali per entrambe le squadre, che ora inseguono il Lecce capolista e vogliono tenere quanto meno la seconda posizione per poi accedere direttamente alle semifinali della poule scudetto. Il campionato è ancora lungo, ma questa potrebbe essere già una sfida chiave per entrambe le formazioni.