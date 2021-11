Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Sampdoria: Akhalaia preferito a Rosa

Le scelte di Coppitelli e Tufano per Torino-Sampdoria, match valevole per la settima giornata del campionato Primavera 1

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Sampdoria, match valevole per la settima giornata del campionato Primavera 1 in programma alle ore 18.30 allo stadio "Pozzo-Lamarmora" di Biella. Federico Coppitelli e Felice Tufano hanno sciolto anche i dubbi dell'ultimo minuto, scegliendo gli undici titolari. Per i granata una novità in attacco: Rosa rimane in panchina, Akhalaia viene preferito al suo posto affianco a Baeten, a segno con una doppietta nell'ultimo match in Coppa Italia.