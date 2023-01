Primavera, le formazioni ufficiali di Torino-Sampdoria: Ansah torna titolare

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Torino-Sampdoria, gara valevole per la 14esima giornata del campionato Primavera 1. Qualche cambio tra i granata di Giuseppe Scurto dopo la prova infrasettimanale in Coppa Italia. Tra i pali ritorna Passador al posto di Servalli. In difesa confermata invece la coppia N'Guessan Anton, sulle fasce Opoku si sposta a sinistra (Antolini parte dalla panchina) e a destra va Dellavalle, visto che Dembelé è stato aggregato in Prima squadra. A centrocampo in mezzo Weidmann e Ruszel, sulle corsie laterali Ansah e Silva. Il duo offensivo invece si compone di Dell'Aquila e Jurgens.