Primavera, le formazioni ufficiali di Verona-Torino: esordio da titolare per Corona

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Verona-Torino, gara valida per la settima giornata del campionato Primavera. Giuseppe Scurto ha operato qualche cambio di formazione rispetto al derby della Mole. Intanto, dopo i primi passi in Under 18 e qualche minuto in Primavera, c'è l'esordio da titolare per Giacomo Corona, che verrà affiancato in attacco da Ansah e Jurgens. In difesa invece si rivede Anton tra i titolari, che farà coppia con N'Guessan. Rispetto al derby, partono dalla panchina Caccavo, Dell'Aquila e Dellavalle.