Primavera, le pagelle di Atalanta-Torino 1-1: Bellocci alza un muro

Le pagelle della sfida tra Atalanta e Torino: Bellocci convince tra i pali, Ciammaglichella guadagna il rigore trasformato da Dellavalle

Irene Nicola Redattore

Finisce 1-1 tra Atalanta e Torino. Sfida combattuta, con la Dea che fa per mezzora la partita e poi si trova a fare i conti con un Torino sempre più arrembante. L'Atalanta trova comunque per prima il vantaggio, dopo essersi scontrata inutilmente per 72' con Bellocci. Dellavalle dal dischetto agguanta il pari per i granata. Di seguito le pagelle.

BELLOCCI 7: Prova maiuscola, alza un muro nel corso dei 90'. Si prende la scena al quarto d'ora con due interventi ravvicinati su Vavassori e Ghezzi, tenendo a galla il Toro nel suo momento di maggior difficoltà. Dice ancora no nell'ordine a Simonetti, Vavassori e Guerini nella ripresa. Sul gol di Vlahovic è invece assolutamente incolpevole. Prova di maturità.

BIANAY BALCOT 6.5: L'andamento della partita lo costringe a lungo a dare priorità ai compiti difensivi, lo fa bene con un intervento decisivo in scivolata alla mezzora. Quando può trova guadagna metri e crea a destra, dando spinta alle offensive. Ha il merito di leggere bene le diverse fasi della partita.

DELLAVALLE 6.5: Tiene alta la guardia per il duello con Vavassori, cliente davvero ostico. Il capitano granata è però attentissimo e non sbaglia. Si fa vedere nel primo tempo anche a supporto dell'attacco, venendo murato da Pardel. Poi nella ripresa trasforma il rigore conquistato da Ciammaglichella. Sono già 6 i gol in campionato per il capitano.

MENDES 5.5: Perde il primo duello con Vlahovic, che dopo 2' va vicino alla rete. Non si fa scomporre e cresce in sicurezza con il passare dei minuti, facendo buona guarda da quel momento. Pecca però nel finale quando non contrasta efficacemente il pressing di Vlahovic: da lì nasce il gol dell'Atalanta. Peccato perché prima di quella leggerezza non aveva commesso più errori.

ANTOLINI 5.5: Prova dai due volti. Quando ha modo di salire, crea spunti interessanti per la catena di sinistra. Difensivamente invece non sempre è attento, come al 49' quando perde una palla velenosa (Vlahovic non ne approfitta clamorosamente). Qualche imprecisione di troppo non da lui.

CIAMMAGLICHELLA 6.5: Partita complicata, in cui lotta però senza sosta. Nel primo tempo recupera tanti palloni e prova a contribuire all'offensiva. Nella ripresa è decisamente più nel vivo, belle trame di gioco ed è bravo a guadagnarsi il rigore con cui il Toro riacciuffa il match a pochi minuti dallo svantaggio (91' PERCIUN sv)

SILVA 5.5: Partita difficile a sostituire Ruszel. La manovra è macchinosa nel primo tempo, i suggerimenti spesso imprecisi. Nel complesso prova sottotono, anche se nella ripresa cresce insieme ai compagni (66' LONGONI 6: Si inventa un tiro a scendere sotto la traversa dopo lo svantaggio, Pardel con un colpo di reni evita il gol)

DALLA VECCHIA 6: Nel primo tempo fatica a entrare nei meccanismi granata. Alla ripresa si ripresenta con tutt'altra decisione e sale di intensità. Prima è attento su Manzoni in contropiede, poi si lancia e partecipa alle scorribande offensive.

SAVVA 5.5: Entra in partita con una conclusione personale al 34'. Inizia con il passare dei minuti a carburare e prova a dare linfa all'attacco da destra. Diverse iniziative da parte sua, sottorete però potrebbe incidere maggiormente con le qualità che ha.

FRANZONI 6: Gli arrivano pochi palloni giocabili nel primo tempo, si sacrifica e lavora tanto spalle alla porta ingaggiando più di un duello fisico e guadagnando falli. Prima chance per lui al 40', si gira e calcia bene da posizione defilata. Pardel gli dice no. Prestazione generosa (66' GABELLINI 6: Lancia Ciammaglichella nell'azione che porta al rigore e al pari granata)

NJIE 6: Ghezzi lo marca bene e gli complica la vita in avvio. Nel primo tempo è lui a far salire maggiormente i compagni. Tenta più volte la conclusione, ma Pardel gli nega la gioia del gol. Esce dopo aver speso tanto. (81' DELL'AQUILA sv: Bello rivederlo finalmente in campo. Dieci minuti per riprendere confidenza con il terreno di gioco, non indossava la maglia granata dalla semifinale scudetto dello scorso giugno)

ALL. SCURTO 6: La partita con l'Atalanta si rivela molto ostica. Il Toro prima pare impaurito, poi prende coraggio e torna a giocare bene creando più di un pericolo. La manovra oggi non sempre è fluida, ma va detto che la Dea gioca una gara attenta e alla fine il pari è un risultato che rispecchia l'andamento della gara. Averlo ottenuto in rimonta quando il gol dello svantaggio avrebbe potuto tagliare le gambe è un segnale importante. ll Toro resta in zona playoff.

